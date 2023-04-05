Dikmen - Taşkent arası 21 Nisan'a kadar trafiğe kapalı olacak

Dikmen - Taşkent arası ana yol güzergahı, asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bugünden başlayarak 21 Nisan’a kadar trafiğe kapatıldı.

Karayolları Dairesi'nden yapılan duyuruya göre, çalışma yapılacak kesimlerde trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile bu güzergâh, 5-21 Nisan arasında trafik akışına kapatılacak.

Daire, trafik akışı için alternatif yol güzergâhını da duyurdu.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

(AK/GÜL) Alternatif yol güzergahı fotoğraf olarak ektedir

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05/04/2023 11:06