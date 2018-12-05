Dikmen Belediye Başkanı Çelebi’den Dikmen İlkokulu’na ziyaret

Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında Dikmen İlkokulu öğrencilerinin sandalyelerinin masalarla uyumlu olmaması konusunun işlenmesi, ardından da Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin konuyu çözeceğine dair görüş belirtmesiyle hem öğrenciler hem de öğretmenler sevinç yaşadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi Dikmen İlkokulu'nda ki eğitim gören öğrencilerin masa ve sandalyelerini yerinde inceledi.

Masaların sandalyelerle uyumsuz olması ve minik öğrencilerin bu nedenle sağlıklı ders işleyememesine kısa sürede çare bulunacağı ifade edilirken, belediye başkanı Çelebi’nin bu ilgisi öğretmenler tarafından takdirle karşılandı.