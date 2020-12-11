Dikmen Belediyesi 13. maaşları kendi kaynaklarından ödedi

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi,sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 13. maaşların bugün yatırıldığını duyurdu.

Çelebi paylaşımında, "Belediyemiz bugün çalışanlarımızın 13'ncüMaaşlarını hiçbir katkı almadan özkaynaklarından ödemiştir.

Halkımıza gecesini gündüzüne katarak hizmet eden çalışanlarımız herşeyi hak ediyor.Emek en yüce değerdir" ifadelerini kullandı.

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11/12/2020 17:17