Dikmen Belediyesi 13. maaşları kendi kaynaklarından ödedi
Dikmen Belediyesi hiçbir katkı almadan 13. maaşları kendi öz kaynaklarından ödedi.
11/12/2020
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi,sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 13. maaşların bugün yatırıldığını duyurdu.
Çelebi paylaşımında, "Belediyemiz bugün çalışanlarımızın 13'ncüMaaşlarını hiçbir katkı almadan özkaynaklarından ödemiştir.
Halkımıza gecesini gündüzüne katarak hizmet eden çalışanlarımız herşeyi hak ediyor.Emek en yüce değerdir" ifadelerini kullandı.