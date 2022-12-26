Dikmen Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Dikmen Belediyesi Meclis Üyeliği için CTP 6, UBP 4 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

“CTP yüzde 51.67, UBP yüzde 42.11, YDP yüzde 3.61, DP yüzde 2.61”

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

“CTP: Fatma Ekdal, Emine Yamantürk, Salih Kanal, Salih Beşiktaş, Aygen Bardakko, Ogün Dilaver

UBP: Mehmet Özsezer, Havva Koç, Okan Akmandor, Ömür Manga”

Bu habere tepkiniz:



26/12/2022 13:02