Dikmen Belediyesi, Taşkent Piknik Alanı’nı mühürledi

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Dikmen Belediyesi’nin Taşkent Piknik Alanı’nı mühürleyerek kapattığını duyurdu.

Basat, Belediye ile yaşanan sorunları anlatarak, “Bu gelinen noktada artık ben kurumların ve kurumları ellerinde bulunduran şahısların kişisel motivasyonlarının altında ezilmeyeceğim” dedi.

Kemal Basat’ın açıklaması şöyle:

“Bu ülkede hiçbir iyilik ve başarı cezasız kalmıyor: Dün Boğaz Piknik Alanı ile ilgili duyar kasan Dikmen Belediyesi ve Başkanı bugün ülkemizin örnek piknik alanı olan Taşkent Piknik Alanını mühürleyerek kapattı...

2017 yılında bu ülkenin o güne kadar hayal edemeyeceği standartlarda bir Piknik Alanını bu ülkeye kazandırdım. Bunu yaparken hiçbir karşılık beklemeden tamamen kamu yararı odaklı bir proje gerçekleştirdim. Taşkent Piknik Alanı’nın tüm gelirleri ilk günden beridir Taşkent Doğa Parkı'nın kar amacı gütmeyen ve kamu yararı ve devletimiz adına yürütülen çevre, doğa, yaban hayat ve eğitim faaliyetlerinde kullanıldı, kullanılıyor.

Covid'den önce Orman Dairesinden yazılı görüş alarak Piknik Alanı içerisinde bir bina inşa ettik. Şunu açık ve net olarak belirtmek isterim ki bugüne kadar Piknik Alanı arazisi içerisine çaktığım her çivi Orman Dairesine aittir ve bunlar üzerinde hiçbir zaman herhangi bir sahiplenme ve/veya olağan dışı hak iddiasında bulunmadım. Herhangi bir karşılık beklemeden bu ülke için bir şeyler yapmak bunu gerektirir.

Bir süredir bu bina ile ilgili olduğunu düşündüğümüz sıkıntılar yaşıyoruz, yani Belediye Başkanı ile yaptığım birkaç yüz yüze görüşmede ben bunu anladım ve o günden itibaren bu sorunu çözmek için elimden gelen gayreti gösterdim/gösteriyorum. Orman Dairesinin bu sıkıntının aşılması konusunda sunduğu çözümü uzun zaman önce kabul ettim ama bu çözümü Dikmen Belediye Başkanı kabul etmedi. Dikmen Belediye Başkanının istediği çözüm de teknik olarak mümkün değil gibi görünüyor.

Dikmen Belediyesi bu yıl Taşkent Piknik Alanının işletme iznini yenilemedi, ortada görünen sıkıntının çözülmesi için de Orman Dairesi ile mutabık kalınan çözüm formülünü kabul etmiyor. Önce son 6 aydır hem Piknik Alanının hem de Doğa Parkının çöplerini toplamaktan vazgeçti, defalarca iletişime geçmemize rağmen neden olduğu bize net bir biçimde söylenmedi ve/veya yazılı olarak bildirilmedi. Geçtiğimi aya kadar çöpleri kendi imkanımızla Güngör çöplüğüne kendi imkanlarımızla taşıdık, ama son çıkan yangından sonra artık bizden çöp kabul etmiyorlar, bu da Piknik Alanının içerisinde çöplerin birikmesine ve hayvanlar tarafından parçalanan poşetler neticesinde çöplerin alan içerisine dağılmasına sebep oldu.

Çıkmazda olan sorunu en azından bir şekilde aşabilene kadar kimsenin mağduriyet yaşamaması ve taraflara yardımcı olabilmek adına 19 Mayıs 2023 tarihinde Belediyeye bir yazı vererek söz konusu binanın tüm tarafların kabul edeceği bir zemine kazandırılana kadar kullanılmayacağını taahhüt ederek Taşkent Piknik Alanının izinlerinin yenilenmesi talebinde bulundum.

Bu yazıdan ayrı olarak tüm belgeleri tekrar sunarak geçtiğimiz gün işletme izninin yenilenmesi için müracaatta bulunduk.

Geçtiğimiz gün Boğaz Piknik Alanının gündem olmasının akabinde, Taşkent Piknik Alanının içerisinde muhtemelen 6 yıldır ilk kez meydana gelen çöp birikme olayının artık saklanamayacak boyuta ulaşmasından dolayı bu konuda bir açıklama yapmam istendi. Ben de 6 aydır Belediyenin çöpleri toplamadığını, sorunu aşabilmek adına girişimlerde bulunduğumuzu fakat artık kamu sağlığını tehdit edecek noktaya geldiğinden dolayı Belediye ile sorun çözülemeyecekse özel firmadan destek arayışında olduğumuzu aktardım. Zaten olan durum da bu.

Bugün sabah bana dün gece Belediye Meclis toplantısından Piknik Alanı ile ilgili olumlu görüş çıktığı ama bu sabahki gazete haberi ile bu olumlu kararın değiştiği bildirildi. Belediye Meclis Kararı bir gazete haberi ile nasıl tersine çevrilir bilmiyorum ve anlamıyorum.

Bu sabah 10 gibi bir belediye personeli beni arayarak Piknik Alanına gelmemi istedi, oraya çıktığımda 2 araba belediye personeli ve bir araba polis beni karşıladı. Taşkent Piknik Alanını mühürlemeye gelmişler. İçerde de bir otobüs dolusu çocuk piknik yapıyor. Eğer sıkıntı bina ise buyurun binayı mühürleyin, zaten bina şu anda kapalı ve ben size bu bina ile ilgili taahhütlümü verdim, gerek var mı bu davranışa dedim, ama dinletemedim, çok da tartışamadım, zaten olayın gazeteye yaptığım açıklamadan dolayı tepkisel, tamamen bana düşüncelerimi özgür olarak paylaştığım için ceza verir nitelikte olduğu açık ve netti. Oradaki arkadaşlar talimat almış benim onlarla konuşmam bu talimatı değiştirmeyecekti... Kendilerine benim Piknik Alanından para kazanmadığımı, şahsi bir menfaatim olmadığını ve mühürlenmesinin sadece kamu yararını etkileyeceğini söyledim sadece. Bir de o otobüs dolusu çocuğun apar topar alandan çıkarılmasına üzüldüm. Gerçekten büyük iş yapıldı bugün, 30 tane çocuk kapının önüne koyularak bir Piknik Alanı mühürlendi apar topar, sırf Belediye eleştirildi diye. Vizyon buysa yapacak bir şey yok...

Piknik Alanı ile ilgili Orman Dairesi ile mutabık kalınan çözümü kabul etmeyen Belediye, çözüm yok diye bu yıl işyeri izinlerini yenilemeyen de Belediye, işyeri izni yokmuş diye hem Piknik Alanının hem de DoğaPark'ın 6 aydır çöplerini toplamayan Belediye, dün ben bundan bahsettim diye bugün gelip işyeri izni yok diye Piknik Alanını mühürleyen de Belediye, ha bir de kendi vermediği izin yok diye 18,100TL ceza kesen de aynı Belediye... Tüm bunlar içeride söz konusu izinlerin yenilenmesi için yazı vermiş ve belge sunmuş olmama, müracaatta bulunmama ve bu konuda bana resmi bir geri dönüş olmamasına rağmen yapılıyor.

Doğal olarak olayın gerçekleşmesinin ardından mülk sahibi olan Orman Dairesine durumu aktardım, onlar da yaptıkları girişimlerde Belediye Başkanının işyeri mühürleme sebebinin sadece söz konusu bina değil benim Piknik Alanı ile ilgili vergi borcumun olduğunu iddia ettiğini öğrendim. Böyle bir vergi borcu kesinlikle kayıtlarda olmadığı gibi Belediye tarafından tarafıma tebliğ edilmiş ve ödenmeyen hiçbir vergi borcu yoktur. Belediye eğer bugünden sonra Taşkent Doğa Parkını ve yaptığımız güzel işleri daha da 'cezalandırmak' için havadan vergi çıkartır mı bilmiyorum, hep beraber göreceğiz.

Benim Piknik Alanı içerisinde yapılan hiçbir yapılaşmada sahiplenme ve/veya hak iddiam yoktur. Ben hiçbir karşılık beklemeden, elimi taşın altına koyarak dünyaya örnek ve halkımızın hak ettiği bir Piknik Alanı yarattım, yarattığım şeyle ve yaptığım işlerle de gurur duyuyorum. Herkes hata yapar ve ben yaptığım her türlü hatanın cezasını çekmeye hazırım ve adaletli olan her türlü çözümü de şimdiden kabul ediyorum. Adaletsizliğe karşı da her zaman kendimi her mercide savunmaya devam edeceğim

Bu ülkede hiçbir güzellik, karşılıksız yapılan hiçbir iyilik cezasız kalmaz dedi bana bir arkadaş bugün, 'üzücü' dedim sadece...

Biz neler yarattık, nelerle uğraşıyoruz. Bu ülkenin en önemli sorunlarından birini çözdü bugün Belediye... Hiçbir karşılık beklemeden bu ülkenin doğası, çevresi ve yaban hayatı için kamu yararına çalışan bir hayır kurumunun yine kamu yararına işlettiği Taşkent Piknik Alanını önce çözümsüzlüğe sürükledi, ardından da hiçbir tebliğ, açıklama, süre vermeden, içeride müracaatlarımız ve yazılarımız dururken bugün gelip çözemediniz diyerek mühürledi. Boğaz Piknik Alanını alıp sıfırdan kurmak zor mu geldi? her şeyi ile dört dörtlük hazır Taşkent Piknik Alanına mı göz dikti Belediye?

Sabahtan beri neden bu kadar uğraşıyorum, neden bu kadar çabalıyorum bu ülkeye güzel şeyler kazandırmak için diye kendi kendime soruyorum sonra aklıma bu video geliyor, izliyorum ve neyi ne için, kimler için yaptığımı hatırlıyorum: https://www.youtube.com/watch?v=c9_Q-bELlec

Ha bir de hızlıca internetten toplama görseller, Ne kadar kötü işler yapıyormuşuz... İnternet de hiçbir şeyi unutmuyor...

An itibarı ile Taşkent Piknik Alanı Dikmen Belediyesi tarafından mühürlü ve kapalı. Bu gelinen noktada artık ben kurumların ve kurumları ellerinde bulunduran şahısların kişisel motivasyonlarının altında ezilmeyeceğim. Bugün yaptığım girişimlerde Dikmen Belediyesi dışında tüm tarafların ve ilgililerin yaşanan sıkıntıda çözüm odaklı çalışmaya hazır olduklarını gözlemledim. Dikmen Belediyesinin de çözüm olaya ayni şekilde yaklaşmaya karar vermesi durumunda çözülemeyecek hiçbir sıkıntı yoktur. Bu noktada önümüzdeki birkaç gün içerisinde uzlaşı zemininin oluşmaması durumunda yasal haklarımızı kullanacağımızı buradan bildiririm. Adalet er ya da geç onu hak edenleri bulur...”

24/08/2023 19:51