HABER KIBRIS

Dikmen Belediyesi'nden yağmura önlem

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05/12/2018

Dikmen Belediyesi'nden yağmura önlem

Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde yaz aylarında ‘Dere Islah Projesi’ kapsamında yapılan dere duvarları etkisini göstermeye başladı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda "herşey halkımız" için derken bölge halkından olumlu tepkiler aldı. Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın HaberKıbrıs programında fotoğrafla birlikte konuyu gündeme getiren Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, o sırada programı izlemekte olan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye seslenerek  yapılan çalışmanın meyvesini verdiğini ifade etti ve Çelebi'yi kutladı. 

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TAGS: Dikmen Belediyesi
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