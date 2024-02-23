Dikmen Belediyesi’nin çevreye gösterdiği duyarlılık devam ediyor

Dikmen Belediyesi'ne bağlı Taşkent’de çevreye ölü küçükbaş hayvanı atan şahıs tespit edilerek 27,587 TL ceza kesildi.

Dikmen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Taşkent eski taş ocağı bölgesine ölü küçükbaş hayvan atan şahıs tespit edilerek Dikmen Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Dikmen Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından söz konusu şahsa 27,587 TL para cezası kesildi.