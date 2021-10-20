Dikmen ve Minareliköy'de operasyon düzenlendi  

Dikmen ve Minareliköy'de, gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yasa dışı kumar ve bahis oynatılan internet sitesine canlı destek verdikleri gerekçesiyle iki kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Dikmen ve Minareliköy'de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, T.A.(K-41) ve F.A.’nın (K-33) yasa dışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edildi.

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20/10/2021 19:46