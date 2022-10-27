Dikmen’de adam öldürmeye teşebbüs

Dikmen’de, bıçakla öldürülmeye çalışılan bir kişi boynundan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, olay bugün 00.45’te meydana geldi.

Dikmen’de Şükrü Günel’in kaldığı lojmanın yatak odasına izinsiz giren R.B. (E-34), dün, gün içinde yaptıkları telefon konuşması sırasında kendisine küfür ettiği gerekçesiyle R.B.’yi bıçakla öldürmeye çalıştı.

Boynundan yaralanan Şükrü Günel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.

R.B. ise polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

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27/10/2022 19:48