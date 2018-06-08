HABER KIBRIS

Dikmen’de Çelebi açık ara önde

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08/06/2018

Dikmen’de Çelebi açık ara önde
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 Dikmen Belediye Başkanlığı için yarışan Cumhuriyetçi Türk Partisi Dikmen belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi ile Ulusal Birlik Partisi adayı Mustafa Erişmen arasındaki fark açılıyor.

Red Border Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin Dikmen’de yaptığı ankette Yüksel Çelebi’ye oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 62.1 olurken Ulusal Birlik Partisi adayı Mustafa Erişmen’e oy vermeyi düşününlerin oranı ise 23.2. Yüksel Çelebi’nin Mustafa Erişmen’e ciddi bir üstünlük sağladığının görüldüğü ankette Oy vermeyeceğim diyenlerin oranı 5.1 olurken kararsızların oranı 9.6’da kaldı.

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TAGS: Yüksel Çelebi, Ulusal Birlik Partisi, Mustafa Erişmen
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