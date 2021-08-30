Dikmen’de çim hentbolu

Dikmen’de Cumartesi ve Pazar günü çim hentbolu düzenlendi. U14 ve U16 kategorilerinde düzenlenen çim hentbolu Dikmen Gücü sahasında yapıldı. İki gün süren turnuvanın sonunda U14 erkeklerde Özgür Adımlar, U14 kızlarda Şahlan, U16 erkeklerde Özgür Adımlar ve U16 kızlarda ise Digem şampiyon oldu. Pazar akşamı saat 21:00’de tamamlanan turnuvanın sonrasında dereceye giren takımlara, maçları yöneten hakemlere ve turnuvaya katkı koyanlara ödüller taktim edildi. İki günün sonunda turnuvada dereceler şu şekilde oldu;

U14 Erkek

1.Özgür Adımlar

2.Yükseliş

U14 Kız

1.Şahlan

2.UKÜ

U16 Erkek

1.Özgür Adımlar

2.Yükseliş

U16 Kız

1.Digem

2.Şahlan

Fotoğraflar: Baran ÜNALMIŞ

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30/08/2021 10:11