Dikmen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Dikmen’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, saat 14.00 sıralarında B.G’nin (E-20) kullanımındaki ve S.S’nin (E-20) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında, S.S’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında olmak üzere toplam 2 gram ağrılığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.