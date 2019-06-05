Dikmen’deki Yangında Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü

Dikmen’de dün öğleden sonra çıkan yangında, çam, alıç ve akasya ağaçları zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 18.20 sıralarında, Dikmen’de eski çöplük alanının kuzey kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

15 dönümlük alandaki 8 dönüm anız, 8 rulo balya, yaklaşık 200 genç çam ağacı, 30 alıç ağacı ve 20 akasya ağacı yanarak zarar gördü.

İtfaiyenin, orman dairesi ekiplerinin ve Dikmen Belediyesi’ne ait araçların müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor