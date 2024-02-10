Dikmenli gençlerden hayvan barınağına yardım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Örgütü, bugün Çatalköy – Esentepe Belediyesi’nin hayvan barınağına mama bağışı gerçekleştirdi. Etkinliğe Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ile Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Mustafa Sipahi de katıldı. Etkinlik esnasında açıklama yapan CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ, barınaktaki canlıların hayatları için bu yapılan bağışın anlamlı olduğuna dikkat çekti. Toplum desteklerinin barınaktaki canlıların sağlık ve refahı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gündağ, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

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