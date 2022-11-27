DİKO ve Hristodulidis arasında gizli anlaşma

Güney Kıbrıs’ta gelecek Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimleri çerçevesinde DİKO ile başkan adaylarından Nikos Hristodulidis arasında iş birliği sağlanması amacıyla gizli olarak nitelendirilen bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Politis gazetesi “DİKO ve Nikos’un Gizli Anlaşması” başlıklı haberinde iki taraf arasında, seçimlerde iş birliğinin sağlanması hedefiyle başlatılan görüşmeler aşamasında, “ad hoc not’”u teşkil eden belgenin ayrıntılarına yer verdi.

Gazete belgeye dayanarak iş birliği çerçevesinde Nikos Hristodulidis’in parti kurmama taahhüdünün de yer aldığını yazdı.

İlgili belgenin, “seçim öncesi dönem, seçim dönemi ve seçimden sonra” şeklindeki üç başlığa ayrıldığını yazan gazete Kıbrıs sorununa ilişkin ara başlıkta, DİKO ve Hristodulidis’in, “11 Şubat tarihli Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklaması, Crans Montana’daki müzakereler, iki devlete dayalı çözüme yönelik görüşmelere yönelik söylemler, kapalı Maraş’ın açılması, hidrokarbonun değerlendirilmesi konusunun idare edilmesi” gibi başlıklarda farklı görüşlere sahip olduğunun ifade edildiğini belirtti.

Gazete bu bağlamda görüş ayrılıklarının idare edilmesine yönelik Hristodulidis ve DİKO tarafından yetkili kişilerin çalışma yapmasına karar verildiğini yazdı.

Gazete belgenin içeriğine geniş bir şekilde yer verdi.

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27/11/2022 12:13