DİKO ve Hristodulidis'in Kıbrıs sorunu tezlerinde karmaşa 

Rum Başkanlık adaylığı konusunda Nikos Hristodulidis’i destekleyecek olan DİKO ile Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla alakalı tezlerinde karmaşanın bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, “DİKO-Hristodulidis’in Kıbrıs Sorunundaki Tezleri Nihayetinde Nedir” başlıklı haberinde DİKO ile Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla alakalı tezlerini irdeledi.

Hristodulidis’in şu ana kadar bilindik tezinin, müzakerelerin kazanımının kaybedilmemesi için müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi şeklinde, buna paralel olarak ise Guterres çerçevesiyle aynı fikirde olduğunu yazan gazete DİKO’nun ise müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesinin felaket olacağını düşündüğünü aynı zamanda Guterres çerçevesine karşı olduğunu belirtti.

Gazete, dün yine gazetede(Alithia) yer alan ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un geçtiğimiz hafta bir radyo kanalına yapmış olduğu açıklamaları yansıtan makaleye atıfta bulunurken artık herkesin, DİKO ile Hristodulidis’in, Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin kaldığı yerden başlamasını talep etmeyi durdurması gerektiği yönünde uzlaşmaya vardığını bildiğini de dikkati çekti.

Habere göre Papadopulos, DİKO’nun desteklediği adayın kazanması durumunda Kıbrıs sorunundaki pozisyonunun ne olacağı sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınırken Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm talep ederken Kıbrıs sorunundaki stratejinin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



05/07/2022 11:27