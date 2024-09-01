DİKO’nun AP Vekili Mavridis: Türkiye Kıbrıs politikasını değiştirmiyor

DİKO’DAN Avrupa Parlamentosu’na seçilen Kostas Mavridis, sosyal medya paylaşımıyla, Brüksel’de düzenlenen ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantıyı değerlendirdi.

Mavridis yazısında, “Son Konsey'in ardından da Türkiye'nin Kıbrıs’ta tutumu değişmemiştir” dedi

Mavridis yazısında şöyle devam etti:

Atina ve Lefkoşa AB desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor ancak Türkiye'nin bölgede yayılmacı politikası devam ediyor. Siyasi destek, 2019'da olduğu gibi memnuniyetle karşılanıyor, ancak elimizden geldiğince, entegre caydırıcılık çerçevesinde eşzamanlı dikey savunma hazırlığımızın yanı sıra AB'den gelen siyasi baskıya ihtiyacımız var.