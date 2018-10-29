Dil kanserinin belirtileri nelerdir?

Dil üzerinde kırmızı / beyaz yama şeklinde lezyon olması ve bu lezyonun zaman içerisinde büyümesi ya da yüzeyden kabarık hale gelmesi,

Dil üzerinde yemek yeme esnasında ya da kendiliğinden kanayan alanların ortaya çıkması,

* Çiğneme ya da yutkunma sırasında ağrı olması,

* Dil üzerinde ülserli yara ortaya çıkması,

* Azalma göstermeyen kulağa vurabilen boğaz ağrısı olması,

* Dil ya da ağız içerisinde uyuşukluk ortaya çıkması,

* Seste değişim olması (azaltılmış dil hareketlerine ya da kitle etkisine bağlı olabilir)

* Dilde sertleşme olması,

* Kötü nefes kokusu,

* Ağız açmada güçlük ortaya çıkması

* Normalde ağız içine sığacak şekilde kullanılan ağız içi protezlerin kullanılırken ağız içerisinde bir yumruya ya da çıkıntıya çarpmasına bağlı tam olarak yerleştirilememesi,

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Enöz, bu belirtilerden bazıları iyi huylu basit hastalıklarda görülebilse de bu belirtilerin varlığında mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına danışılması gerektiğini söylüyor.