Dilan Çiçek Deniz kural bozdu: Ruh ikizim!

Dilan Çiçek Deniz, yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile aşkını sosyal medyaya taşıyarak, kural bozdu. Güzel oyuncu, Saevarsson ile birlikte verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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24/08/2021

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Dilan Çiçek Deniz kural bozdu: Ruh ikizim!

Dilan Çiçek Deniz, iş insanı Alihan Aloğlu'yla yollarını ayırmasının ardından İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir derginin özel davetlisi olarak soluğu Bodrum'da alan Dilan Çiçek Deniz ve kendisinden 11 yaş büyük sevgilisi öpüşürken görüntülenmişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten 26 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kural bozdu.

AŞKINI SOSYAL MEDYAYA TAŞIDI 

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide rol alan oyuncu, sevgilisi ile birlikte verdiği pozları ilk kez 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.Aşkını sosyal medyaya taşıyan oyuncu, Saevarsson'a, "Ruh ikizim" sözleriyle seslendi. Çiftin fotoğrafları takipçilerinden 373 binden fazla beğeni aldı.

Öte yandan İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu bulunuyor. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.

24/08/2021 10:28
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TAGS: Dilan Çiçek Deniz, haber, magazin, Thor Saevarsson
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