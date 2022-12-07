Dilan Çiçek Deniz: Vücudumla tamamen barışık değilim

İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini noktalayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yer almak istediği projelerle ilgili "Takipçi sayısı kaygılı hiçbir işte olmak istemiyorum" ifadelerini kullanırken zayıflığıyla ilgili gelen olumsuz yorumlarla ilgili de konuştu.

Evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz , Instyle dergisine kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Son olarak Burak Deniz ile Kal adlı projede yer alan Deniz, "Takipçi sayısı kaygılı hiçbir işte olmak istemiyorum. Kalbimi attıran, beni mutlu edecek projelerde yer alırım sadece" açıklamasında bulundu.

27 yaşındaki oyuncu "Hiçbir boşluk hissetmiyorum içimde. Anlatsan kimse anlamaz bir tarafım var benim. Çocukluğumdan beri böyle" dedi.

"VÜCUDUMLA TAMAMEN BARIŞIK DEĞİLİM"

"Temel hayalim mutlu olmaya devam etmek. Sadece mutlu olayım yeter" ifadelerini kullanan yıldız, bedeni hakkında da yorum yaptı.

Ünlü oyuncu "Küçük kusurlar hariç vücudumla tamamen barışık değilim aslında. Yıllardır zayıflığımla ilgili kötü sözlere maruz kalıyorum" dedi.

"KISA FİLM ÇEKECEĞİZ"

Yazmayı çok sevdiğini belirten yıldız "Yazmak benim için bir kaçış noktası. Bir rüya defterim var. Onun üzerine kısa film çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu röportajda "İnsanların beni dinlememesine çok sinirlenirim. Düşünmeden konuşanlar da tepemi attırır" diyerek sözlerine devam etti.

AYRILDILAR

Dilan Çiçek Deniz (27), evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson (37) ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Deniz'in son dönemdeki iş yoğunluğu yüzünden çok sık görüşememeleri çiftin arasını açtı. Dilan Çiçek Deniz’in Burak Deniz’le oynadığı ‘Kal’ filmindeki cesur sahnesi ise bardağı taşıran son damla olduğu ve bu durumun ikili arasında kriz çıkardığı iddia edildi.

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07/12/2022 21:13