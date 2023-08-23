Dilan Çiçek Deniz'den esprili Cannes paylaşımı

YENİ filmi “Aşk Çıkmazı”nın çekimleri için Bozcaada’da olan Dilan Çiçek Deniz, esprili bir paylaşım yaptı.

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23/08/2023

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Dilan Çiçek Deniz'den esprili Cannes paylaşımı

Geçen yıl katıldığı Cannes Film Festivali’nde yapılan özel çekimden fotoğraflarını Instagram’ına yükleyen ünlü oyuncu, o karelerin altına “Cannes’asın Cannes’asın bırakın yaram Cannes’asın” diye esprili bir not düştü.

Başrolünü üstlendiği “Aşk Çıkmazı”nın çekimlerine yoğun bir şekilde devam eden Dilan Çiçek Deniz’in eylül ayında Venedik Film Festivali’ne elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak gideceği ve kırmızı halıda boy göstereceği öğrenildi.

 

23/08/2023 09:31
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TAGS: dilan deniz çiçek, cannes
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