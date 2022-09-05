Dilan Çiçek Deniz’in kostümü hediye paketine benzetildi

Dilan Çiçek Deniz ünlü bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı. Festivalden rengarenk pozlar veren Dilan Çiçek Deniz’in tercih ettiği kostüm sosyal medya kullanıcıları tarafından hediye paketine benzetildi.

Dilan Çiçek Deniz, üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson’la yaz başında aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü markaları peşinden koşturan Dilan Çiçek Deniz, bir kozmetik markasının davetlisi olarak Venedik film Festivali'ne gitti.

Çicek, Venedik'te verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Kırmızı mini bir elbise giyen Çicek, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dilen Çicek Deniz 'in tercih ettiği elbise süslü bir pakete benzetildi.

İşte Dilan Çieçek Deniz'in tercih ettiği kırmızı elbisesi:

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05/09/2022 21:04