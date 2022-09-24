Dilan Çıtak: Ben 13 gelinlik giyeceğim!

Evlilik hazırlığına başlayan Dilan Çıtak yeni dönem gelinlerine laf attı!

Ben 13 gelinlik giyeceğim!

Evlilik hazırlığına başlayan Dilan Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik birden giyen yeni dönem gelinlerine laf attı: “Ben 13 tane giyeceğim!”

Levent Dörter’le nikâh masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çıtak önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Düğün alışverişine çıkan şarkıcı, fotoğrafını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Gelinlik telaşı yaşadığını söyleyen Çıtak, “Her şey hazır ama bir türlü gelinliği beğenemedim, onun telaşı içindeyim” dedi.

Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik giyenlere takıldı: “Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde! Şaka bir yana, beğendiğim iki model var, sanırım ikisini de giyeceğim. Kır düğünü yapacağım. Şahitlerim henüz belli değil.”

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24/09/2022 10:28