Dilan Polat hakkında gözaltı talimatı: 'Yaşamak istemiyorum'

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde skandala imza atan bir video paylaştı.Bu videoda Dilan Polat eşi Engin Polat, eşinin kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan bulunuyordu.

Görüntüdeki bu kişilerin hal ve hareketlerinden madde etkisinde olduğu şüphesi doğdu ve sosyal medyada buna dair çokça yorum geldi.

Bunun üzerine gelen ihbarlar doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan isimli şahıslar hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan soruşturma başlattı.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma beraberinde başsavcılık, emniyete yazı yazarak Polat ailesi hakkında gözaltı talimatı verdi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Talimatın ardından Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yaptı.