Dilan Polat olayının Kıbrıs boyutu Abdülkadir Selvi yazdı

Selvi Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde Dilan Polat olayının Kıbrıs ve Gürcistan ayağını sanal bahis üzerinden anlattı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu üzerine “bahis çetesinin paniklediğini” belirterek, “Hele birisi İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı almış” dedi.

“Bu işin ucunun Gürcistan ve Kıbrıs’a uzanabileceğini” ifade eden Selvi, bahis çetesi ile ilişkilerin mercek altına alınabileceğini aktardı.