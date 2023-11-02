Dilan Polat ve Engin Polat sağlık muayenesine götürüldü

Dün sabaha karşı yapılan operasyonla bazı aile üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, sağlık muayenesine götürüldü.

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02/11/2023

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Dilan Polat ve Engin Polat sağlık muayenesine götürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne​​​​​​​ getirilmelerinin ardından sağlık muayenesinden geçirildi.

Dün akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürülen Dilan Polat ve Engin Polat’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

02/11/2023 08:20
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TAGS: Dilan Polat, Engin Polat
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