Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlü olan, ''kara para aklamak'' ile suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi ''kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Çifte adliyeye sevk edilmeden önce 66 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Polat çifti adliyedeki sorguda ise aylık gelirlerini 150-200 bin lira olarak beyan etti.

Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 1

"BU PARALARI BİRİKTİRDİK"

Engin Polat ''kara para aklama'' iddialarını reddetti. Polat çifti, "Bu paraları biriktirdik, çalıştık emek verdik." dedi.

Engin Polat'ın babası Sezgin Polat da her şeyi avukatlarının ayarladığını öne sürdü.

Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.

DİLAN POLAT BAYGINLIK GEÇİRDİ

Dilan Polat, hakimlikte sorguda bir ara baygınlık geçirdi. Polat'ın sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi.

Hakimlik, Dilan ve Engin Polat'la Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

''OĞLUM SANA KİM BAKACAK?''

Kararın açıklanmasıyla Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak.” diye bağırdığı duyuldu. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.