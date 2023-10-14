Dilan Polat ve Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen, haklarında vergi kaçırma ile kara para aklama gibi iddialar bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

DHA’nın haberine göre, çiftin birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı belirtilmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İki isim ve şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından SÖZCÜ Gazetesi Yazarı ve vergi uzmanı Nedim Türkmen, süreç hakkında şu bilgileri vermişti:

* “Sahte fatura düzenleyen şirketlere, düzenlenen sahte fatura tutarı üzerinden yüzde 2 komisyon geliri hesaplanır. Hesaplanan komisyon geliri matrah kabul edilerek kurumlar ve katma değer vergisi tarhiyatı yapılır, 3 kat vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca sahte fatura düzenleyen şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunulur. Savcılık tarafından Asliye Ceza Mahkemesinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılır.

“ÖRGÜT SÖZ KONUSU İSE CEZALAR ARTIRILIR”

* Bilerek sahte fatura kullanılmış ise; sahte fatura ile indirim konusu yapılmış olan katma değer vergisi, 3 kat vergi ziyaı cezası ile birlikte sahte belge kullanan firmadan tahsil edilir. Olayın özelliğine göre kurumlar vergisi tarhiyatı da yapılabilir. Bilerek sahte fatura kullanan şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açılır.

* Sahte fatura kullanan şirketler “matrah artırımı”nda bulunmuş ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak yapmışlar ise; haklarında vergi tarhiyatı yapılamaz. Ancak ceza davası açılır. Suç gelirini aklama fiili tespit edilir ise; suç gelirine el konulur. Ayrıca 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yöneticiler yargılanır. Örgüt söz konusu ise bu cezalar bir kat artırılır.”

“BİR ANDA GELMEDİ”

Altın kahve fincanı kullanan, kahvesini de altın tozu serperek içen Dilan Polat ise yaptığı açıklamada, ‘'Bu değirmenin suyu bir anda gelmedi. Eşimle 18 yıl çok çalıştık. Dayım da ünlü bir iş adamı. Eşim binaların dış cephe işlerini yaptı önemli para kazandı. Güzellik merkezi açtık, dünya çapında şubelerimiz var” açıklaması yapmıştı.