Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklulukları devam edecek

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlar haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.



Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI



1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.



Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.



Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.