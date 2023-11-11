Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu hakkında şimdi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. Tutuklanan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun sahip oldukları güzellik merkezinde diplomaları olmadıkları halde tabip unvanı kullandıkları gerekçesiyle 2020 yılında yargılandıkları ortaya çıktı.

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu hakkında şimdi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. Tutuklanan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun sahip oldukları güzellik merkezinde diplomaları olmadıkları halde tabip unvanı kullandıkları gerekçesiyle 2020 yılında yargılandıkları ortaya çıktı.

Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun mahkemeden ceza aldıkları ortaya çıktı.

Dava süreci 2019 yılında CİMER'e yapılan bir ihbarla başladı. Dilan Polat'ın Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Estetik Güzellik isimli işyerinde usulsüz işlemler yapıldığı belirtildi.

Şikayet üzerine Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü güzellik merkezine denetime gitti.

Sabah'ın haberine göre, müşterilere, yetkileri olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulundukları, güzellik merkezinde yetkisiz şekilde sağlık hizmeti sunulmasına izin verildiği tespit edildi.

Bu amaçla kullanılan cihazlar ve ilaçlar da bulunurken alınan bilirkişi raporunda merkezin işletmecisi olan şüphelilerin suç işlediği belirtildi.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında "ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma" ve "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk iki duruşmaya katılmayan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkardı. 2020 yılının kasım ayında hakim karşısına çıkan Dilan Polat kimlik tespitinde güzellik merkezi işlettiğini ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Sıla Doğu ise güzellik merkezinde çalıştığını ve aylık gelirinin ablası gibi 30 bin lira olduğunu belirtti.

Dilan Polat ifadesinde güzellik merkezini kardeşiyle birlikte işlettiğini, iş yerinde doktor çalıştırmadıklarını ancak güzellik alanında uzman kişiler çalıştırdıklarını belirterek, "Botoks işlemi de dermapen işlemi de yapmıyorduk.

Bir dönem dermapen uygulaması yasak değildi, sonra yasaklandı. Bu nedenle iş yerimde bu cihaz bulunuyordu. Yetki sınırlarımızı aşan işlem iş yerimizde yapmadık, yaptırmadık" dedi. Kardeşi de aynı ifadeyi tekrar etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların ifadesini bilirkişi raporunun çürüttüğünü gözler önüne serdi. Raporda, hasta kayıtlarında cilt altına enjeksiyonla geçici kas felci oluşturma olarak bilinen botoks, hastanın kanını alıp işlemden geçirip tekrar hastanın cilt altına enjeksiyon işlemi olarak adlandırılan PRP ve cilt altına iğnelerle besleyici ilaçların uygulanması yöntemi olan dermapen uygulamasını yaptıkları ve ücret tahsil edildiği belirtildi.

İş yerinde dermapen cihazı ve dermapen kartuşlarının bulunduğunu da kaydeden savcılık, bu işlemlerin güzellik salonunda güzellik uzmanı tarafından yapılamaz işlemler arasında belirtildiğini ifade etti. Sanıkların sağlıkçı olmadığı, bu nedenle "ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma" suçundan beraatlarını, "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

2021 yılının mart ayında çıkan kararda mahkeme sanıklar Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" suçundan önce 2'şer yıl hapislerine, ardından duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. 80 lira da adli para cezası verdi. Ancak verilen ceza, tekrar suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşması nedeniyle ertelendi. Sanıklar "ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma" suçundan ise beraat etti.

Verilen cezaya Polat ve Doğu kardeşler itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi geçen yıl itirazı reddedip cezayı onadı. Sanıklar beraat talebiyle, Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ise bir suçtan verilen beraat kararının kaldırılıp cezalandırılmaları için dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Sanıkların cezası 2 yıl süreyle ertelendi. Sanıklara, bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceği ihtar edildi.

Bu 2 yıllık süre Yargıtay'ın dosyası kesinleştirmesinin ardından başlayacak. 2 yıl içinde kasıtlı bir suçtan ceza alması halinde Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası infaz edilebilecek. Bu denetim süreci içinde ceza almazlarsa dosyaları düşecek.