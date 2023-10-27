Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalar neticesinde Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu.

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27/10/2023

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Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve iddialar üzerine MASAK tarafından haklarında inceleme başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması kararı çıkmış ve yapılan aramalarda birçok materyale el konulmuştu.

Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği, 22 milyon 372 bin liraya el konulmasına karar verdi.

27/10/2023 22:58
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TAGS: Dilan Polat, haber, kktc
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