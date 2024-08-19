Dilan Polat'a tahliye kararı

Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Tutuklama sonrası Polat ailesi cezaevindeki hayatlarıyla gündeme geliyordu.

Sıla Doğu tahliye olsa da Dilan Polat'ın tutukluluğu devam ediyordu.

Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar veren Dilan Polat'ın tahliyesi talep edilse de mahkemeden karar çıkmamıştı.

Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.