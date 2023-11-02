Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları Emniyet'e götürüldü

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02/11/2023

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Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları Emniyet'e götürüldü

Polat çiftine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında çiftin ev ve iş yerlerinde bulunan araçlar, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne taşınıyor.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama ve vergi kanunlarına muhalefet suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin sosyal medyada sık sık paylaştığı araçları da çekicilere yüklendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin ikamet ettikleri ev ve iş yerlerindeki araçlar sergileneceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Vatan Caddesi’ndeki yerleşkeye naklediliyor.

02/11/2023 15:06
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TAGS: dilan polat
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