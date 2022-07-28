Dilek balonu yangına neden oldu!

İskele’de yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı

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28/07/2022

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Dilek balonu yangına neden oldu!

İskele’de yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı

İskele’de dilek balonu yakarak yangına sebep olan A.C.Y. (E-24) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün akşam 23.30 sıralarında, İskele’de bulunan bir site içerisinde meydana gelen olay sonrası dilek balonu, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana düşerek kuru otları alevlendirmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 9 metrekarelik alandaki kuru ot ve çöpler yandı.

Fotoğraf: temsili

28/07/2022 14:07
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TAGS: Dilek balonu, yangın, iskele
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