Dilek balonu yangına neden oldu!
İskele’de yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı
28/07/2022
İskele’de yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı
İskele’de dilek balonu yakarak yangına sebep olan A.C.Y. (E-24) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Dün akşam 23.30 sıralarında, İskele’de bulunan bir site içerisinde meydana gelen olay sonrası dilek balonu, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana düşerek kuru otları alevlendirmesi sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 9 metrekarelik alandaki kuru ot ve çöpler yandı.
Fotoğraf: temsili