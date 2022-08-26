Dilek Özbiler, Gaziantep Algspor'a transfer oldu

Türkiye'de futbol yaşamını sürdüren sporcumuz Dilek Özbiler, geçtiğimiz sezonun Türkiye Kadın Futbol Ligi şampiyonu Gaziantep Algspor Kulübü'ne transfer oldu.

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26/08/2022

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Dilek Özbiler, Gaziantep Algspor'a transfer oldu

Türkiye'de futbol yaşamını sürdüren sporcumuz Dilek Özbiler, geçtiğimiz sezonun Türkiye Kadın Futbol Ligi şampiyonu Gaziantep Algspor Kulübü'ne transfer oldu.
 Tecrübeli kadın futbolcumuz Dilek, on yıldır Türkiye Kadınlar Liginde forma giyiyor. Dilek Özbiler geçtiğimiz sezon Bitexen Adana İdmanyurduspor takımında mücadele etmişti. Başarılı kadın futbolcularımızdan Zehra Borazancı'nın da yer aldığı Gaziantep Algspor takımı UEFA Şampiyonlar Liginde geçtiğimiz hafta Brann takımına elenmişti.

26/08/2022 14:09
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TAGS: spor, futbol,
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