Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde yer alan “Ombudsman’ın, Savaş İzci’nin Başvurusu Üzerine hazırlanan Denetçi Raporu’nun yerinde değerlendirilmesi ve gözlem yapılabilmesi için Dikmen Organize Hayvancılık Bölgesine” ziyaret gerçekleştirdi. Buna ilaveten, “Özel Kaymakamtorunları’nın dilekçesinin yerinde değerlendirilmesi ve gözlem yapılabilmesi için kum taşı çıkarılan Mevlevi Köyü’ne” de bir ziyaret yaptı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına ve ilgili ziyaretlere davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın yanısıra, Girne Kaymakanlığı, Çevre Koruma Dairesi ve Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan temsilci ve yetkililer ile ilgili dilekçe sahipleri katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığındaki Komite toplantısına ve ilgili ziyaretlere, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

11/10/2019 17:51