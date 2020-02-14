Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, bugün yaptığı toplantıda, bir dilekçeyi ve üç Yüksek Yönetim Denetçi raporunu karara bağladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıya komite üyeleri UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz ve Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Toplantıda davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ve Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd Genel Müdürü Okyay Nazım da yer aldı.

14/02/2020 15:29