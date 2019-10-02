Dilekkaya Akademi Bilgileniyor

Dilekkaya Akademisi günden güne büyümeye ve bilgilenmeye devam ediyor. Alt yapı antrenörü Ahmet Topuz önderliğindeki akademi dün Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterabi Rehabilitasyon Bölümü ve Spor Bilimleri Bölümü ile yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Uzman Diyetisyen Kamil Dağcılar, akademi oyuncuları ve ailelerine sporcu beslenmesi ile ilgili bilgi verirken, Uzman Fizyoterapist Ece Mani ve Fizyoterapist Erdogan Çetintaş ise sporcu sağliği ve rehabilitasyon ile ilgili olarak teorik ve pratik bilgi verdi.

02/10/2019 09:03