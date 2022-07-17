Dilekkaya cimnastik coşkusu yaşandı

Dilekkaya’da Cimnastik Federasyonunun 27. salonu olan Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu hizmete girerken açılış töreninde gösteriler yapan cimnastikçiler dakikalarca alkışlandılar

KKTC Cimnastik Federasyonunda, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, maddi olanaksızlıklara rağmen icraatlarına devam ediyor.

Cimnastik Federasyonunun, cimnastik sporunu tüm ülke geneline yayma hedefiyle çıkılan yolda hizmete koyduğu cep salonlardan biri Dilekkaya’da açıldı. Bölgenin önemli isimlerinden Muhittin Tüzel’in isminin verilerek faaliyete açılan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu, KKTC Cimnastik Federasyonunun 27. salonu oldu.

Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun resmi açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP milletvekilleri Dr Sıla Usar ile Fide Kürşat, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya muhtarı Ahmet Çeliker Menteşoğulları, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun açılış kurdelesini ise

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Akdoğan Body Form Cimnastik Kulübü ve Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü cimnastikçilerinin açılış töreninde yaptıkları gösteriler ise büyük beğeni toplarlarken, cimnastikçiler dakikalarca alkışlandılar. Gösteriler sonunda ise her çocuğa madalyaları takıldı.

Foto: Laren SAKALLI

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17/07/2022 12:47