Dilekkaya’da 20. Orkide Yürüyüşü yoğun bir katılımla gerçekleşti

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) CENGO-V Vakfı ile iş birliği ve TELSİM ana sponsorluğu altında bu yıl 20’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü, 9 Nisan Pazar günü (bugün) Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya ormanında gerçekleşti.

Sabah 10:00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kanser Araştırma Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) Başkanı Özge Özbekoğlu ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’ün yaptıkları konuşmaların ardından başlayan yürüyüş yoğun katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Değirmenlik–Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler başta olmak üzere çok sayıda bakan ve bürokrat da katıldı.

20. Orkide Yürüyüşü ’nün açış konuşmasını yapan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz “Sayın destekçilerimiz, köy halkı, KKTC halkı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sibel hanım, bakanlarımız saymakla bitiremem… Rekor diyebileceğim 20. Orkide Yürüyüşü’ ne hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz Kıbrıs’ta Kanser Araştırması yapan hemen hemen tek kurumuz ve bunun için de harıl harıl çalışıyoruz. Çok uzun konuşmak istemiyorum sadece vurgulamak istediğim, biz her yıl ısrarla ‘İlerleme Raporu’muzu sunuyoruz… Bundan bir tane alın eve götürün, okuyun, çocuklara gösterin. Geçen yıl ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız? Umarım gördüklerinizi ve okuyacaklarınızı beğeneceksiniz çünkü konumuz ciddidir ve çok ciddi de çalışıyoruz” dedi ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmasına katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek başlayan ve yürüyüşün ana sponsoru olan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Kanser Araştırma Vakfı’na sponsorluk ediyor olmaktan, bu anlamlı günü pekiştirmekten” duyduğu mutluluğu ifade etti.

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise yaptığı konuşmada, Süleyman Eminoğlu Vakfı’nın çocuklar ve gençler için çalıştığını, onlar için projeler üretip kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdiğini belirterek, “2 yıldır KAV ile işbirliği içerisinde Orkide Yürüyüşü’nü yaptıklarını” kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında “20 yıldır kesintisiz bu yürüyüşleri devam ettirmekte olan Prof. Dr. Mustafa Camgöz ve onun destekçisi Sayın Özge Özbekoğlu’nu yürekten kutlamak istiyorum. Telsim ailesini ana sponsorluklarından dolayı kutluyorum. Tabi bu bilimsel çalışmaların fevkalade önemli olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının ve kurum ve kuruluşlarının, devletimizin bu konuya çok duyarlı olduğunu ve elimizden geldiği kadar bu bilimsel çalışmalara destek vermekte olduğumuzu, bugünkü yürüyüşle birlikte de sağlığımıza ne kadar önem vermemiz gerektiğinin mesajını veriyoruz. Senede bir kere yürüme ile olmuyor bu işler, sürekli olarak sağlığımızı koruyabilmemiz, Covid ve diğer her türlü salgına karşı sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bu nedenle spor, yürüyüş ve başka etkinliklerde sizleri görmek dileğiyle. Hepinize katıldığınız için teşekkürlerimizi sunuyorum, hepinizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Telsim ana sponsorluğunun yanı sıra Girne Con Kahve, Dima Discount ve Play FM desteği ile gerçekleşen geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün başlangıç ve bitiş noktalarında katılımcılar, çeşitli sürprizlerle karşılaştı. Başta KAV olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin bilgilendirmeler yaptıkları stantların yanı sıra çeşitli birlik ve kişilerin açtığı stantlarda doğal ve köy ürünlerinin, el emeklerinin satışı da yapıldı. KAV kendi açtığı stantta Şampiyon Melekler için hazırlanan t-shirt satışını da gerçekleştirdi.

Bu habere tepkiniz:



09/04/2023 18:14