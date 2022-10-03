Dilekkaya'da yangın!

Dilekkaya Köyü'nde dün çıkan yangının araziye yayılmasıyla kuru otlar ile selvi ve çam ağaçları yandı.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:02.10.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Dilekkaya köyünde Kızkulesi Sokak üzerinde meydana gelen yangının araziye sirayet etmesi sonucu, yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 20 adet genç selvi ,20 adet yetişkin selvi ve çam ağaçları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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03/10/2022 14:27