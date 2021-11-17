Dilhan kalbine yenik düştü

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17/11/2021

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Dilhan kalbine yenik düştü

Lefkoşa’da sakin 47 yaşındaki Cenk Dilhan ve Gazimağusa’da sakin 71 yaşındaki Hikmet Kural, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Cenk Dilhan (E-47) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Dilhan’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Öte yandan, dün saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hikmet Kural (E-71) da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Kural’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

17/11/2021 14:44
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TAGS: Dilhan kalp krizi
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