HABER KIBRIS

Pirgo'da çıkan yangın söndürüldü

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28/07/2018

Pirgo'da çıkan yangın söndürüldü

Güney Kıbrıs’ta, Pirgo köyü yakınlarında dağlık bölgede saat 13.30’da başlayan yangın15.20 sularında tamamen kontrol altına alındı.

Rum Tarım Bakanlığı Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarla büyüyen yangında 10 hektarlık alan kül oldu. 
Yangın, itfaiyenin 12 yer aracı, 2 uçak 3 de helikopterin mücadelesiyle kontrol altına alındı. 

Yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla da bölgede tedbir alındı. 

Pirgo’daki yangının KKTC’ye sirayet etmesi riskine karşılık itfaiye, Orman Dairesi ve polis ekipleri Yeşilırmak’ta önlem almış, bölgeye itfaiye araçları sevk edilmişti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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