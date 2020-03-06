Dillirgalı Rumlar, Bostancı ve Aplıç sınır kapılarının kapatılmasına tepkili. A. Pirgo Muhtarı Kleanthus, "Büyük mağduriyet var.Eziyet çekiyoruz. Çocuklarımız Astromerit'teki dersaneyi bırakmak zorunda kaldı.Lefkoşa için çift mesafe katediyoruz. Bölgedeki 1 kapı olsun açılsın."

Kato Pirgo (Aşağı Pirgo) köyü ve genel olarak Dillirga bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumların, Bostancı ve Aplıç sınır kapılarının kapatılması süresinin uzatılmasından duydukları endişeleri dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus konuya ilişkin açıklamasında, Bostancı ve Aplıç sınır kapılarının kapatılmasının ve bu sürenin uzatılmasının, bölgede yaşayan insanlarda büyük mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

Aşağı Pirgo’dan “Astromerit’e” veya Güney Lefkoşa’ya gidip gelmek isteyen bölge insanının kapıların kapatılması sebebiyle çifte mesafe yol kat etmek zorunda kaldıklarını ve büyük eziyet çektiklerini belirten Kleanthus, Astromerit köyünde dershaneye giden kendi çocuklarının dahi, mesafenin uzun olmasından ötürü gitmeyi bıraktıklarının altını çizdi.

Kleanthus, bölge halkına hizmet veren ve şu anda kapalı bulunan sınır kapılarından iki tanesinden en azından birinin açılması yönünde Rum hükümetine çağrıda bulundu.

06/03/2020 15:59