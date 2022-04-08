Dima, 19. Orkide Yürüyüşü’ne destek olacak

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceği “19. Orkide Yürüyüşü” 10 Nisan Pazar günü Bufavento-Taşkent piknik alanı arasında yer alan 9 km’lik alanda yapılacak.

Orkide Yürüyüşü’ne 18 yıldan beridir destek olan “Lemar”, bu yıl etkinliğe yeni markası “Dima” ile sponsor olacak.

Dima Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Ünal Ataç, Dima Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ve Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Zabit, sosyal sorumluluk projelerine yaptıkları katkılar hakkında bilgi verdi.

Dima Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Ünal Ataç, Orkide Yürüyüşü’ne bu yıl Lemar yerine Dima ismiyle sponsor olduklarını söyledi.

Dima Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ise Dima olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vereceklerini ifade etti.

Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Zabit de Çatalköy’de bulunan “Ledi” isimli uygun fiyatlı market konseptini “Dima” ile Lefkoşa’ya taşıdıklarını belirterek, ucuz fiyatlarla halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ledi isimli marketin açıldığından beri ülke genelindeki sokak hayvanlarına destek verdiğini anlatan Zabit, 23 Nisan’da Çatalköy İlkokulu’nda düzenlenecek eğlenceye sponsor olduklarını dile getirdi.

Zabit, Çatalköy’de bulunan “Ledi” isimli marketin “Dima” ismiyle hizmet vereceğini kaydetti.

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08/04/2022 13:42