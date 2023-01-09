Dimağ Çağıner: Oğlun olmaktan hep gurur duydum

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı, iş insanı Dimağ Çağıner babasının vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

Dimağ Çağıner, Ünal Çağıner’in oğlu olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, “Bize düşen emanetleri olan düşüncelerini ve vizyonunu devam ettirmektir, en önemlisi de nerden geldiğimizi unutamadan” dedi.

Dimağ Çağıner’in paylaşımı şöyle:

“Babamız Ünal Çağıner’i kaybettik. Ünal Çağıner sadece bana ve İçim Çağıner Kavuklu ya değil binlerce insana babalık yaptı. Turizm de çalışan bir çok insanın hayatına dokundu. Vefat haberi duyulduktan sonra yüzlerce telefon ve mesaj yolu ile başsağlığı dileyen dostlarına cevap vermeye çalışıyorum. Veremediklerim haklarını helal etsinler lütfen. Ezelden beri oğlu olmaktan hep gurur duydum.Kalbi güzel, cesur vatansever bir insandı Ünal Çağıner. Bize düşen emanetleri olan düşüncelerini ve vizyonunu devam ettirmektir. En önemlisi de nerden geldiğimizi unutamadan. Çok teşekkürler Ünal Hüseyin Çağıner; bundan sonrası bizde. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Babamın.”

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09/01/2023 20:00