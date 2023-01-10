Dimağ Çağıner: Ünal Çağıner'den üretmeyi öğrendim

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı, iş insanı Dimağ Çağıner babasının vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

Dimağ Çağıner’in paylaşımı şöyle:

Ünal Çağıner'den ne öğrendim; önce memleketini sevmeyi, memleketinin insanını sevmeyi, Türkiye'yi sevmeyi ve ülkem için iyi bir insan olmayı. Ünal Çağıner'den üretmeyi öğrendim, üretirken beraber çalıştığımız emekçilerimizi sevmeyi saymayı öğrendim. Önce insan olmayı sonra çalışmadan iş veren olamayacağımı öğrendim. Öğrenemediklerim de var tabiki; ona has zekası ve vizyonu. Eminim bizden biri aileden biri, bu ülkeden biri veya birileri bu açığı kapatacaktır. Ünal Çağıner; sebat ve çalışma ile Kıbrıs Türkü'nün imkansızlar içinde neler yapabileceğinin isbatıdır. Ünal Çağıner bir çok şeyi başarırken yalnız değildi Kıbrıs Türk halkı hep yanındaydı ve ona hep sahip çıktı. Ürettiği her şeyde görüyorum ki herkesin de çok emeği vardır.

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10/01/2023 08:47