Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği'nden (DİMED) bir heyet Pakistan Dışişleri Bakanlığı Kadınlar Derneği (PFOWA) tarafından Pakistan’da düzenlenen geleneksel "Yıllık Bağış Pazarı" etkinliğine katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 19 Kasım Pazar günü Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen etkinliğe KKTC heyeti Pakistan Temsilciliği mensuplarıyla birlikle katıldı.

Etkinliğe PFOWA’nın davetiyle katılan DİMED heyetinde DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu, DİMED Yönetim Kurulu üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Gizem Alpman ve Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi Müdürü Bahar Öztay yer aldı.

Kültürel anlamda ülkeler arası paylaşımın amaçlandığı etkinlikte, el işi, yemek, turizm tanıtım stantları kuruldu; geçit töreni ve kültürel gösteriler düzenlendi.

DİMED de etkinlikte bir stant açarak KKTC’ye özgü el işi ve dayanıklı yiyeceklerin tanıtımını yaptı, satışını gerçekleştirdi.

18-21 Kasım tarihleri arasındaki Pakistan ziyaretinde DİMED mensupları bir dizi temasta da bulundu.

Bu bağlamda, heyet, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhammad Syrus Sajjad Qazi’nin eşi ve PWOFA Başkanı Shaza Syrus ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü.

DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu görüşmede PWOFA Başkanı Shaza Syrus’a gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti, DİMED ve sürdürdükleri faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Ertuğruloğlu, ayrıca PFOWA Başkan ve üyelerini KKTC’ye davet etti.

20 Kasım Pazartesi günü de Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Gizem Alpman, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Afganistan, Türkiye & İran Masası Genel Müdürü Saad Warraich ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Heyet Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ve eşi Meryem Paçacı tarafından Ertuğruloğlu onuruna Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Rezidansında verilen akşam yemeğine de katıldı.