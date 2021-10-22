DİMED Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Ekim’de Bakanlığın Uğur Umar Konferans Salonu’nda üyelerin ve Bakanlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DİMED’den verilen bilgiye göre, DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurulda, Dernek organlarının seçimi yapılarak, gelecek dönemde yapılması öngörülen faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Kurul toplantısı, yeni döneme ilişkin görüş ve temennilerin iletilmesi ile son buldu.

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22/10/2021 10:30