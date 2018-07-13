'Dimililer şantajcı değil'

İsmail Dimililer ve Oğulları Ltd, şirket direktörü İsmail Dimililer’in de tutuklandığı şantaj olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şirket direktörü İsmail Dimililer’in olayla ilgisi olmadığını ve hukukun en yakın zamanda gerçeği ortaya çıkaracaklarına olan inancını dile getirdi.

İşte açıklama: FİNANS sektöründe bir iş adamının uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkması ile DİMİLİLER LTD şirketinin veya bu şirketin sahiplerinin hiçbir ilgisi yoktur. Bazı internet sitelerinde yayınlanan haber tamamen asılsızdır. Şirketimizin sahibi Sayın İSMAİL DİMİLİLER saygın bir işadamı ve halkın adamı olup, bu konu ile ilgili bu tür komploların içinde asla olmamıştır ve olmayacaktır. Şirket direktörü İSMAİL DİMİLİLER konu ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştır.İnancımız odur ki hukuk yolu içinde gerçekler en yakın zamanda ortaya çıkarılacak ve adalet yerini bulacaktır. Kamu oyuna önemle duyurulur.

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